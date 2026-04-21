１軍に昇格した巨人のドラフト５位・小浜佑斗内野手（２４）が２１日、早出打撃練習に参加した。中日戦が行われる長野オリンピックスタジアム（両翼９９．１メートル、中堅１２２メートル）で左中間への特大のサク越えなど長打性の当たりを連発した。１８０センチ、８６キロで走攻守の三拍子そろった大型遊撃手。ファームリーグでは打率２割７分１厘、２本塁打、中地区トップの１４打点とパンチ力を秘めた打撃に期待がかかる