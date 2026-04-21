● 愛用する腕時計を手がかりに"人生の時"を語ってもらうインタビュー連載『夢を刻む、芸人の時計』。テレビでおなじみのあの芸人は、どんな若手時代を過ごし、ブレイクの瞬間を迎え、どうやって未来を刻んでいくのだろうか? そのストーリーに迫る。本稿で話を聞いたのは、お笑い芸人のケンドーコバヤシさん。1972年7月4日生まれ、大阪府大阪市出身で、NSC大阪校11期生。こちら'>カルティエにロレックス、IWCなど...これまで登場し