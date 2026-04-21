昨夏から米国を拠点としているミルコ・デムーロ騎手＝栗東・フリー＝が、来週５月２日から日本に戻り騎乗することが２１日、分かった。関係者によると京都競馬で復帰する。同騎手はサンタアニタを拠点とし、昨年３０勝、今年１２勝の計４２勝。滞在期間に勝った重賞は、今年１月のプリンセサモチェで制したメガヘルツＳ・Ｇ３など４勝。昨年１２月には日本に戻って２週間騎乗し、２勝していた。これまでＪＲＡでは１３３１勝