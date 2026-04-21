きのうの地震の影響で大手宅配の配達に遅れが出ています。【映像】配達に遅れが出ている佐川急便とヤマト運輸佐川急便は午前8時時点で、鉄道やフェリーの運休・遅延の影響を受けて北海道全域と青森、岩手の一部地域で荷物の配達に遅れが出ていると発表しました。ヤマト運輸も午前9時時点で北海道、青森、岩手、宮城、福島に発着する荷物について、鉄道やフェリーの影響が大きい一部エリアで遅れが生じているとしています。（