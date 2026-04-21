これまでにない香りで自分を印象づけたいとお思いの皆さん！そんな願いにぴったりな香水が登場しましたぞ〜〜〜!!!それが、あのスーパーミステリー・マガジン「ムー」とコラボした香水。「遮光器土偶」「クリスタル・スカル」「ミイラ」という3種類がラインナップしていますが、それって一体どんな香りなんだってばよぉぉ……。【古代ロマンを再解釈した香水】「見えないもの、証明できないもの――なぜ人は惹かれ、心を奪われて