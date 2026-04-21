【未知の領域】ムー監修「遮光器土偶の香水」「ミイラの香水」など前代未聞な尖りすぎの香りが登場！どんな香りがするのか気になるぞ…！



これまでにない香りで自分を印象づけたいとお思いの皆さん！ そんな願いにぴったりな香水が登場しましたぞ〜〜〜!!!

それが、あのスーパーミステリー・マガジン「ムー」とコラボした香水。

「遮光器土偶」「クリスタル・スカル」「ミイラ」という3種類がラインナップしていますが、それって一体どんな香りなんだってばよぉぉ……。

【古代ロマンを再解釈した香水】

「見えないもの、証明できないもの――なぜ人は惹かれ、心を奪われてしまうのだろう。」というコンセプトから誕生した「ムー」監修の香水。

当たり前ですが、誰も実物をかいだことはないため、好奇心と古代ロマンのもとに表現した香りとなっています。

■遮光器土偶の香水

人々の願いを宿す火と土の鼓動とともに、遠い縄文の息吹を表現した香水。ヒノキなどに和の雰囲気が感じられます。

トップノート：ヒノキ、ジュニパーベリー

ミドルノート：ベニバー、パチュリ

ラストノート：アンバー、バニラ、アガーウッド

■クリスタル・スカルの香水

古代文明の遺物とされるクリスタル・スカル（水晶ドクロ）がモチーフ。エキゾチックでスパイシーな印象を楽しめそう。

トップノート：ペパーミント、アニス

ミドルノート：ジャスミンサンバック、ローズ、ミュゲ、イランイラン

ラストノート：アンバー、ムスク、ベンゾイン、シナモン、イリスの香り。

■ミイラの香水

ミイラが持つ神聖さを再現。ウッディでスモーキーな香りが古代エジプトを連想させます。

トップノート：ベルガモット、オレンジ

ミドルノート：ラブダナム、シダーウッド

ラストノート：サンダルウッド、レザー、ムスク、カルダモン、パチュリ、イリス

【オンライン＆店舗で予約受付中】

こうして見てみると、モチーフが持つ特徴がそれぞれの香りで再現されていて、古代ロマンへの好奇心をかき立てられそう。どんな香りなのかかいでみたくなりますね！

「ムー」とのコラボ香水は24ml入りで各8800円。2026年5月7日までの期間、ユートレジャーオンラインショップ、ユートレジャーコンセプトストア池袋・心斎橋で予約受付中です。

予約期間中、各店舗ではサンプルの展示や香りのお試し体験もあるそう。実際に香りをかいでみて、気に入った香水を予約するのもいいですね。ただし展示スケジュールは変更となる場合もありますので、来店前に店舗へお問い合わせください。

※本文中の価格はすべて税込みです。

参照元：webムー、ムー公式通販、プレスリリース

執筆：鷺ノ宮やよい

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