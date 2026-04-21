【未知の領域】ムー監修「遮光器土偶の香水」「ミイラの香水」など前代未聞な尖りすぎの香りが登場！どんな香りがするのか気になるぞ…！
これまでにない香りで自分を印象づけたいとお思いの皆さん！ そんな願いにぴったりな香水が登場しましたぞ〜〜〜!!!
それが、あのスーパーミステリー・マガジン「ムー」とコラボした香水。
「遮光器土偶」「クリスタル・スカル」「ミイラ」という3種類がラインナップしていますが、それって一体どんな香りなんだってばよぉぉ……。
【古代ロマンを再解釈した香水】
「見えないもの、証明できないもの――なぜ人は惹かれ、心を奪われてしまうのだろう。」というコンセプトから誕生した「ムー」監修の香水。
当たり前ですが、誰も実物をかいだことはないため、好奇心と古代ロマンのもとに表現した香りとなっています。
■遮光器土偶の香水
人々の願いを宿す火と土の鼓動とともに、遠い縄文の息吹を表現した香水。ヒノキなどに和の雰囲気が感じられます。
トップノート：ヒノキ、ジュニパーベリー
ミドルノート：ベニバー、パチュリ
ラストノート：アンバー、バニラ、アガーウッド
■クリスタル・スカルの香水
古代文明の遺物とされるクリスタル・スカル（水晶ドクロ）がモチーフ。エキゾチックでスパイシーな印象を楽しめそう。
トップノート：ペパーミント、アニス
ミドルノート：ジャスミンサンバック、ローズ、ミュゲ、イランイラン
ラストノート：アンバー、ムスク、ベンゾイン、シナモン、イリスの香り。
■ミイラの香水
ミイラが持つ神聖さを再現。ウッディでスモーキーな香りが古代エジプトを連想させます。
トップノート：ベルガモット、オレンジ
ミドルノート：ラブダナム、シダーウッド
ラストノート：サンダルウッド、レザー、ムスク、カルダモン、パチュリ、イリス
【オンライン＆店舗で予約受付中】
こうして見てみると、モチーフが持つ特徴がそれぞれの香りで再現されていて、古代ロマンへの好奇心をかき立てられそう。どんな香りなのかかいでみたくなりますね！
「ムー」とのコラボ香水は24ml入りで各8800円。2026年5月7日までの期間、ユートレジャーオンラインショップ、ユートレジャーコンセプトストア池袋・心斎橋で予約受付中です。
予約期間中、各店舗ではサンプルの展示や香りのお試し体験もあるそう。実際に香りをかいでみて、気に入った香水を予約するのもいいですね。ただし展示スケジュールは変更となる場合もありますので、来店前に店舗へお問い合わせください。
※本文中の価格はすべて税込みです。
参照元：webムー、ムー公式通販、プレスリリース
執筆：鷺ノ宮やよい