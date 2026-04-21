◆ザ・リッツ・カールトン大阪からベリー尽くしのビュッフェ。いちごやブルーベリー、ラズベリーのスイーツが食べ放題ザ・リッツ・カールトン大阪のイタリア料理「スプレンディード」にて、アフタヌーンビュッフェ「ストロベリー ベリー〜ベリーが奏でるアンサンブル〜」を開催。今回はストロベリーに加え、ラズベリー、ブルーベリー、ブラックベリーなど、多彩なベリーの魅力が楽しめる贅沢なラインナップでお届け。2種のフレッシ