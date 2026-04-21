ザ・リッツ・カールトン大阪からベリー尽くしのビュッフェ。いちごやブルーベリー、ラズベリーのスイーツが食べ放題
◆ザ・リッツ・カールトン大阪からベリー尽くしのビュッフェ。いちごやブルーベリー、ラズベリーのスイーツが食べ放題
ザ・リッツ・カールトン大阪のイタリア料理「スプレンディード」にて、アフタヌーンビュッフェ「ストロベリー ベリー〜ベリーが奏でるアンサンブル〜」を開催。
今回はストロベリーに加え、ラズベリー、ブルーベリー、ブラックベリーなど、多彩なベリーの魅力が楽しめる贅沢なラインナップでお届け。2種のフレッシュいちごの食べ比べも心ゆくまで堪能して。
期間は、2026年4月28日（火）から6月24日（水）まで。
この記事の要約レポート
・ザ・リッツ・カールトン大阪のイタリア料理「スプレンディード」にて、アフタヌーンビュッフェ「ストロベリー ベリー〜ベリーが奏でるアンサンブル〜」を開催
・期間は2026年4月28日（火）から6月24日（水）まで
・2種類のフレッシュいちごに加え、ラズベリーやブルーベリーなど、ベリー尽くしのスイーツがずらり
・「黒胡椒風味のローストチキン クランベリーソース」などベリーを取り入れたセイボリーは全9種
・好きなフルーツやトッピングを組み合わせられるチョコレートファウンテンも魅力
・ベリーソースのクッキーシューは目の前で仕上げてもらえる
エグゼクティブペストリーシェフが贈る、美しいベリーのハーモニー
2種のフレッシュいちごをブッフェスタイルで提供し、いちご本来の風味・酸味・甘みをダイレクトに味わえるほか、ベリーを使ったスイーツも充実。
エグゼクティブペストリーシェフのフレデリック・モロー氏が、ラズベリー、ブルーベリー、ブラックベリーなど多彩なベリーを巧みに使い分けて生み出したスイーツは、まるで宝石のようなビジュアル。
爽やかな酸味のストロベリーパンナコッタにまろやかなピスタチオムースを合わせた「ピスタチオチェリーケーキ ストロベリークリーム」や、ブルーベリーのモンブランクリームの中にゆずが香るシャンティーを忍ばせた爽やかな1品などが登場。
このほかにも、ホワイトチョコレートでココナッツスポンジを包み、ラズベリーの酸味を効かせた「ラズベリーとココナッツケーキ」や、フランスの伝統菓子をアプリコットでアレンジした「アプリコットファーブルトン」、いちごの形のホワイトチョコレートの中にミカンのパンナコッタを忍ばせた「みかんパンナコッタとストロベリーゼリー」など、遊び心あふれるラインナップに心躍る。
シェフのこだわりが光る、ベリーを贅沢に添えた全9種のセイボリー
イタリア料理「スプレンディード」料理長、青嶋誠之氏によるセイボリーは、ベリーをふんだんに取り入れた全9種。
前菜には、コッパの脂の甘みにリコッタチーズとブラックベリーコンポートが絶妙に調和する「リコッタチーズとコッパ ブラックベリーコンポート」や、ラズベリーヴィネガードレッシングでいただくサラダなどを用意。
メインディッシュの「黒胡椒風味のローストチキン クランベリーソース」は、皮目を香ばしく焼きあげたチキンに甘酸っぱいクランベリーソースを合わせた、スパイシーさと果実味が重なる奥行きのある味わいが魅力。
ほかにも、「フィジリパスタ カジキマグロとトマトのラグー」や「サフランリゾットとシュリンプソテー」など、目にも華やかなメニューが並ぶ。
カスタマイズも楽しい！華やかなチョコレートファウンテン
お好みの食材を組み合わせて楽しめるチョコレートファウンテンには、ストロベリーやバナナ、パイナップルといったフルーツはもちろん、バニラ風味のパウンドケーキやオレンジ風味のアマレッティクッキー、レモンフィナンシェなど多彩なスイーツが集合。
さらに、フリーズドライストロベリーや抹茶パウダー、ラズベリークリスピーパール、ピスタチオダイスなどのトッピングも充実。自分だけの特別な1皿を作るひとときを楽しんで。
目の前で仕上げる、できたてのクッキーシュークリーム
ライブデザートとして登場するのは、ザ・リッツ・カールトン大阪ならではの「クッキーシュークリーム ベリーソース」。
バターをたっぷり使ったしっとり食感のシュー生地に、ゲストの目の前で卵の風味が豊かなカスタードクリームを贅沢に絞り入れるライブ感が楽しい。
ソースにはストロベリー、ラズベリー、ブルーベリーを使用。3種のベリーが重なり合う甘酸っぱさと、できたてならではの味わいを堪能しよう。
華やかなベリーの彩りに囲まれて、心ときめく午後のひとときを過ごしてみてはいかが。
◆アフタヌーンティービュッフェの会場は？
麗しのモダンダイニングで本場さながらのイタリアンを
貴族の邸宅と称される気品あふれるラグジュアリーホテル「ザ・リッツ・カールトン大阪」のイタリアン「スプレンディード」。腕利きのシェフによる、まさに本場さながらのイタリアンはアートな盛り付けも魅力。トスカーナ地方の別荘を彷彿とさせる空間で、魅惑のビュッフェや至福のランチ＆ディナーを。
ザ・リッツ・カールトン大阪のイタリア料理「スプレンディード」にて、アフタヌーンビュッフェ「ストロベリー ベリー〜ベリーが奏でるアンサンブル〜」を開催。
今回はストロベリーに加え、ラズベリー、ブルーベリー、ブラックベリーなど、多彩なベリーの魅力が楽しめる贅沢なラインナップでお届け。2種のフレッシュいちごの食べ比べも心ゆくまで堪能して。
この記事の要約レポート
・ザ・リッツ・カールトン大阪のイタリア料理「スプレンディード」にて、アフタヌーンビュッフェ「ストロベリー ベリー〜ベリーが奏でるアンサンブル〜」を開催
・期間は2026年4月28日（火）から6月24日（水）まで
・2種類のフレッシュいちごに加え、ラズベリーやブルーベリーなど、ベリー尽くしのスイーツがずらり
・「黒胡椒風味のローストチキン クランベリーソース」などベリーを取り入れたセイボリーは全9種
・好きなフルーツやトッピングを組み合わせられるチョコレートファウンテンも魅力
・ベリーソースのクッキーシューは目の前で仕上げてもらえる
エグゼクティブペストリーシェフが贈る、美しいベリーのハーモニー
2種のフレッシュいちごをブッフェスタイルで提供し、いちご本来の風味・酸味・甘みをダイレクトに味わえるほか、ベリーを使ったスイーツも充実。
エグゼクティブペストリーシェフのフレデリック・モロー氏が、ラズベリー、ブルーベリー、ブラックベリーなど多彩なベリーを巧みに使い分けて生み出したスイーツは、まるで宝石のようなビジュアル。
爽やかな酸味のストロベリーパンナコッタにまろやかなピスタチオムースを合わせた「ピスタチオチェリーケーキ ストロベリークリーム」や、ブルーベリーのモンブランクリームの中にゆずが香るシャンティーを忍ばせた爽やかな1品などが登場。
このほかにも、ホワイトチョコレートでココナッツスポンジを包み、ラズベリーの酸味を効かせた「ラズベリーとココナッツケーキ」や、フランスの伝統菓子をアプリコットでアレンジした「アプリコットファーブルトン」、いちごの形のホワイトチョコレートの中にミカンのパンナコッタを忍ばせた「みかんパンナコッタとストロベリーゼリー」など、遊び心あふれるラインナップに心躍る。
シェフのこだわりが光る、ベリーを贅沢に添えた全9種のセイボリー
イタリア料理「スプレンディード」料理長、青嶋誠之氏によるセイボリーは、ベリーをふんだんに取り入れた全9種。
前菜には、コッパの脂の甘みにリコッタチーズとブラックベリーコンポートが絶妙に調和する「リコッタチーズとコッパ ブラックベリーコンポート」や、ラズベリーヴィネガードレッシングでいただくサラダなどを用意。
メインディッシュの「黒胡椒風味のローストチキン クランベリーソース」は、皮目を香ばしく焼きあげたチキンに甘酸っぱいクランベリーソースを合わせた、スパイシーさと果実味が重なる奥行きのある味わいが魅力。
ほかにも、「フィジリパスタ カジキマグロとトマトのラグー」や「サフランリゾットとシュリンプソテー」など、目にも華やかなメニューが並ぶ。
カスタマイズも楽しい！華やかなチョコレートファウンテン
お好みの食材を組み合わせて楽しめるチョコレートファウンテンには、ストロベリーやバナナ、パイナップルといったフルーツはもちろん、バニラ風味のパウンドケーキやオレンジ風味のアマレッティクッキー、レモンフィナンシェなど多彩なスイーツが集合。
さらに、フリーズドライストロベリーや抹茶パウダー、ラズベリークリスピーパール、ピスタチオダイスなどのトッピングも充実。自分だけの特別な1皿を作るひとときを楽しんで。
目の前で仕上げる、できたてのクッキーシュークリーム
ライブデザートとして登場するのは、ザ・リッツ・カールトン大阪ならではの「クッキーシュークリーム ベリーソース」。
バターをたっぷり使ったしっとり食感のシュー生地に、ゲストの目の前で卵の風味が豊かなカスタードクリームを贅沢に絞り入れるライブ感が楽しい。
ソースにはストロベリー、ラズベリー、ブルーベリーを使用。3種のベリーが重なり合う甘酸っぱさと、できたてならではの味わいを堪能しよう。
華やかなベリーの彩りに囲まれて、心ときめく午後のひとときを過ごしてみてはいかが。
◆アフタヌーンティービュッフェの会場は？
麗しのモダンダイニングで本場さながらのイタリアンを
貴族の邸宅と称される気品あふれるラグジュアリーホテル「ザ・リッツ・カールトン大阪」のイタリアン「スプレンディード」。腕利きのシェフによる、まさに本場さながらのイタリアンはアートな盛り付けも魅力。トスカーナ地方の別荘を彷彿とさせる空間で、魅惑のビュッフェや至福のランチ＆ディナーを。