Image: Shutterstock ディスプレイの違いって大事。AI需要によるメモリ価格の高騰は全世界的に影響しており、先日ついにMicrosoftのSurfaceも値上げを断行しました。MicrosoftもAI推しなんでしょうけど、自分で自分の首を締めているような…。スマホやPCのディスプレイに使われているOLEDパネルの市場もメモリコストの影響を受けています。この界隈で存在感を見せてきたのが、Appleです。折