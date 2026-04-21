2026年4月20日、札幌・厚別警察署は、自称・札幌市中央区に住む、自称・アルバイト従業員の男(20)を窃盗の容疑で逮捕しました。男は4月20日、午前3時ごろから午前6時ごろまでの間、札幌市厚別区大谷地西1丁目にあるネットカフェの一室で、札幌市中央区に住む20代女性から、現金3万5000円を盗んだ疑いが持たれています。4月20日午前6時ごろ、被害にあった女性から「知り合いにわいせつな行為をされお金を盗まれました」と警察に通報