2026年4月20日、札幌・厚別警察署は、自称・札幌市中央区に住む、自称・アルバイト従業員の男(20)を窃盗の容疑で逮捕しました。



男は4月20日、午前3時ごろから午前6時ごろまでの間、札幌市厚別区大谷地西1丁目にあるネットカフェの一室で、札幌市中央区に住む20代女性から、現金3万5000円を盗んだ疑いが持たれています。



4月20日午前6時ごろ、被害にあった女性から「知り合いにわいせつな行為をされお金を盗まれました」と警察に通報がありました。





警察によりますと、2人はSNSを通じて知り合い、この日が初対面でした。女性は男と、札幌市厚別区大谷地西1丁目にあるネットカフェの一室に入った後、トイレに行くため部屋から出て、再び部屋に戻ると、男の姿はなく、女性の財布から現金3万5000円がなくなっていたということです。その後女性からの情報などから、男の逮捕にいたりました。調べに対し、男は「間違いありません」と容疑を認めています。警察によりますと、女性は「現金を盗まれる前に、男から体を触られるなどした」と話していて、警察は、不同意わいせつ事件の可能性もあるとして、当時の状況を詳しく調べています。