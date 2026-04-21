年金をもらい始める標準的な年齢は65歳ですが、早くから年金をもらう代わりに年金が減額される「繰上げ受給」と、遅くもらう代わりに年金が増額される「繰下げ受給」があります。「繰上げ」と「繰下げ」、どっちがお得なのか？悩みどころですよね。本記事では、元サラリーマンのモデルケースをもとに、「60歳繰上げ受給」と、「70歳繰下げ受給」を比較し、損益分岐点と受給開始時期の決め方についてFPの服部貞昭氏が解説します。