今回の三陸沖の地震について専門家は、震源の位置や深さから海側の太平洋プレートが陸側の北米プレートの下に沈み込もうとする境界面で起きる「海溝型地震」だったとみる。２０１１年の東日本大震災を起こした地震と同じタイプで、広い範囲で津波警報・注意報が発令された。日本海溝・千島海溝周辺では昨年１１月以降、大きな地震が頻発している。同１２月８日には青森県東方沖でマグニチュード（Ｍ）７・５の地震が発生し、気