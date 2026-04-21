アンソロピックが提供するAIエージェント「クロード・コワーク」の影響でSaaSビジネスに激震が走っている。写真は同社CEOダリオ・アモデイ氏指示を待たず、自分で考えて手を動かすAIエージェントの台頭により、ウェブ上でソフトウエアを提供するSaaS業界に激震が走っている。軒並み株価も下がっている中、「勝てる逆張り銘柄」を探す！【表】「勝ち組ソフトウエア株」7選を見る【「SaaSの死」の現実味】1月中旬、米アンソロピック