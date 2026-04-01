【カイロ共同】米ブルームバーグ通信は20日、クウェート石油公社がホルムズ海峡の情勢を受け原油などの輸出が難しくなったとして、供給義務の履行を保証できないとする不可抗力（フォースマジュール）を宣言したと報じた。この措置によって供給が完全に止まることはないとしている。石油製品も対象で、石油公社は17日に顧客に対し不可抗力を宣言したという。