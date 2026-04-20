最大震度5強の強い揺れにより、今日4月20日18時20分現在、北海道、青森県、岩手県に津波警報が発表されています。18時に入り各地で満潮を迎えています。潮位が急激に変化する恐れがあります。海岸や川の近くなどには、絶対に近づかなようにしてください。津波警報発表地点の満潮時刻現在、津波警報が発表されている北海道、青森県、岩手県の各地の満潮時刻です。北海道の浦河では18時17分、青森県の八戸港では18時9分、岩手県の大