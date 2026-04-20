◆ 白球つれづれ2026・第16回オリックスの野球とかけて、ウナギと解く。その心はつかみどころがないがおいしい。お粗末！岸田護監督率いるオリックスが19日のソフトバンク戦で接戦を制してこのカード2勝1敗と勝ち越し。そのソフトバンクと並んで再び同率首位に返り咲いた。（数字は20日現在、以下同じ）この試合は7回までソフトバンク先発・松本晴の前に散発3安打と封じ込まれていたが、8回に森友哉選手の一発で追いつくと