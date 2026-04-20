停電の情報です。東北電力によりますと、午後7時現在、岩手県の平泉町でおよそ90軒の停電が発生しているということです。停電の原因について、調査の結果、特定はできていないものの、午後8時ごろ復旧の見通しだということです。東北電力によりますと、現在のところ、岩手県平泉町以外の停電情報は入っていないということです。