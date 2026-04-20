日本ハムは20日、水谷瞬が19日に札幌市内の病院で検査を受け、左尺骨遠位端骨折と診断されたと発表した。ゲーム復帰まで約6週間の見通し。水谷は同日の西武戦で、同箇所を負傷し、途中交代していた。水谷は今季ここまで14試合に出場して、打率.229、1本塁打、6打点の成績を残していた。