STARTO ENTERTAINMENTは20日、同社サイトを通じ「チケット転売出品が興行主に対する権利侵害であると判断する日本初の判決」が出されたと報告した。【写真】誕生日コーデを楽しそうに選ぶ目黒蓮STARTO社は、同社契約タレントが出演するコンサートを主催する株式会社ヤング・コミュニケーション（YC社）と協力し、コンサートチケット（特定興行入場券）を転売する行為に対して様々な法的手続きを行っている。その続報を知らせた