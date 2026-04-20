STARTO社、チケット転売に関し“日本初の判決”を報告 チケット流通センターに対する訴訟内容を説明「当然の帰結であると考えます」

STARTO社、チケット転売に関し“日本初の判決”を報告 チケット流通センターに対する訴訟内容を説明「当然の帰結であると考えます」