東京電力福島第一原子力発電所事故の処理に伴って生じた除染土について、政府は２０２７年３月に横浜市で開幕する国際園芸博覧会（ＧＲＥＥＮ×ＥＸＰＯ）で活用する調整に入った。放射能濃度が低い除染土を「復興再生土」として会場の花壇などに使う案が検討されている。大規模な国際イベントで安全性を広くアピールし、活用の促進に向けて理解醸成を図っていく考えだ。複数の政府・与党関係者が明らかにした。除染土は福島第