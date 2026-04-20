ファミリーマートは、札幌の手作りサンドイッチ専門店「サンドイッチ工房Sandria(サンドリア)」監修の2品や、定番サンドイッチのリニューアル商品など全5品を『自慢のハムサンド』として、2026年4月21日から順次、全国の約1万6,400店で発売する。1978年に創業した「サンドリア」は、札幌初の“24時間営業”の手作りサンドイッチ専門店。旬の食材や多様な具材を使用したボリューム満点のサンドイッチが常時40種以上も並ぶ、地元の方