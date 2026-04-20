楽天は20日、5月12日のオリックス戦（はるか夢球場）でりんご娘が試合前のセレモニアルピッチに登場することになったと発表した。さらに、今シーズンも5回裏終了後のイニング間に打ち上げ花火の開催が決定。花火の他にも、たくさんの提灯で飾られたEAGLE STAGEに「りんご娘」や地元の団体、選手が登場して盛り上げたり、縁日ブースを設置したりと「お祭り」をイメージしたイベントを開催。イニング間イベント「まわせ！ぐるぐ