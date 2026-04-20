中日は20日、「ブルーサマーフェスティバル 2026」開催（7月10日〜12日の広島戦）に合わせ、12日のゲストとしてiLiFE!の出演決定を発表した。試合前のセレモニアルピッチ、試合中のイニング間イベント出演、試合後にミニライブを開催する。▼ メンバー代表 あいすさん「ブルーサマーフェスティバルにiLiFE!が出演させていただくことになりました！！初めてのバンテリンドーム…！アイライファーのみんなはもちろん、iLiFE!をま