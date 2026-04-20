「授業に集中できない」「授業の内容についていけない」子どもたちが多かれ少なかれ抱えているであろう、学習についての悩み。しかしその背景や理由は1つではありません。障害や特性、不登校、言語の壁⋯⋯さまざまな環境に置かれた子どもたちに対し「学びをあきらめてほしくない」という思いから活動する団体があります。NPO法人eboard（イーボード）。主に小中学生に向け、映像授業とデジタルドリルからなるICT