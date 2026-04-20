●アスレチックス4−7ホワイトソックス○＜現地時間4月19日サター・ヘルス・パーク＞シカゴ・ホワイトソックスがアスレチックスとの敵地3連戦を勝ち越し。村上宗隆内野手（26）は「3番・一塁」でフル出場し、3試合連発の8号本塁打を放った。村上は3点リードの5回表、無死一塁の第3打席で衝撃の一発を放った。ここまで2打席凡退の先発左腕スプリングスに対し、カウント1-1からド真ん中に入ったスライダーを豪快に振り