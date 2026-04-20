◆ リリーフ防御率1.29をマークヤクルトが3−1で勝利した。1点を先制された直後の4回、一死一・二塁の好機でオスナが逆転3ランを放ち、試合をひっくり返した。19日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース』では、大矢明彦氏がヤクルトの救援陣に言及した。プロ初先発の増居翔太が5回を投げ切り降板すると、6回からは継投にスイッチ。清水昇、リランソ、星知弥、キハダが無失点リレーでつなぎ、相手打線に反撃の隙を与えなか