◆米大リーグカブス２Ｘ―１メッツ＝延長１０回（１９日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）カブスの鈴木誠也外野手（３１）が、本拠のメッツ戦で「５番・右翼」で先発出場したが、４打数無安打に終わり、昨年からの連続試合出塁は１５でストップした。メッツの左腕ピーターソンに遊ゴロと中直に抑えられ、６回２死満塁ではブラソバンに空振り三振を喫し、９回無死一塁でもウィリアムズ相手に再び空振り三振に終わっ