現地４月19日に行われたブンデスリーガ２（ドイツ２部）の第30節で、山田新が所属する最下位のプロイセン・ミュンスターが首位の名門シャルケと対戦。１−４の完敗を喫した。この試合で、セルティックからレンタル中の山田が、待望の欧州初ゴールを決める。81分に投入されると、１分後の82分、右サイドからのクロスに完璧なヘッドで合わせて、ネットを揺らしてみせた。この鮮やかな初弾にインターネット上では、次のような声