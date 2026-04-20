「うおおおおおおおお」「決めてるやん」ついに！昨年日本代表デビューの25歳FWが待望の欧州初ゴール！途中出場から１分、首位相手の鮮烈弾にネット興奮！「クロスもフィニッシュも完璧や」「ファーストタッチで！」

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