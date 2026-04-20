「うおおおおおおおお」「決めてるやん」ついに！昨年日本代表デビューの25歳FWが待望の欧州初ゴール！途中出場から１分、首位相手の鮮烈弾にネット興奮！「クロスもフィニッシュも完璧や」「ファーストタッチで！」
現地４月19日に行われたブンデスリーガ２（ドイツ２部）の第30節で、山田新が所属する最下位のプロイセン・ミュンスターが首位の名門シャルケと対戦。１−４の完敗を喫した。
この試合で、セルティックからレンタル中の山田が、待望の欧州初ゴールを決める。81分に投入されると、１分後の82分、右サイドからのクロスに完璧なヘッドで合わせて、ネットを揺らしてみせた。
この鮮やかな初弾にインターネット上では、次のような声が上がった。
「うおおおおおおおお」
「ファーストタッチでゴール決めた！」
「欧州での初ゴールは大きいね。しかも首位相手に決めるのが持ってる感じする」
「これ、めちゃくちゃ嬉しい瞬間だな」
「こっからだぞ！」
「ゴール決めてるやん」
「ちょっまてぇぇええ山田新がゴール決めたって」
「ついにゴール！！ 見てたかいがあった！！」
「ようやっとヨーロッパ初ゴールか」
「クロスもフィニッシュも完璧や」
昨年７月に日本代表デビューを飾った25歳が、ついに目に見える結果を残した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】ついに欧州初ゴール！25歳日本人FWの鮮烈弾
この試合で、セルティックからレンタル中の山田が、待望の欧州初ゴールを決める。81分に投入されると、１分後の82分、右サイドからのクロスに完璧なヘッドで合わせて、ネットを揺らしてみせた。
この鮮やかな初弾にインターネット上では、次のような声が上がった。
「うおおおおおおおお」
「ファーストタッチでゴール決めた！」
「欧州での初ゴールは大きいね。しかも首位相手に決めるのが持ってる感じする」
「これ、めちゃくちゃ嬉しい瞬間だな」
「こっからだぞ！」
「ゴール決めてるやん」
「ちょっまてぇぇええ山田新がゴール決めたって」
「ついにゴール！！ 見てたかいがあった！！」
「ようやっとヨーロッパ初ゴールか」
「クロスもフィニッシュも完璧や」
昨年７月に日本代表デビューを飾った25歳が、ついに目に見える結果を残した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】ついに欧州初ゴール！25歳日本人FWの鮮烈弾