【騎手】松山はJRA・G1通算10勝目、JRA重賞は通算57勝目。【調教師】杉山晴師は4頭目の出走で初勝利。JRA・G1制覇はロブチェンの昨年ホープフルS以来、通算8勝目。JRA重賞は日経新春杯（ゲルチュタール）に続いて今年2勝目、通算28勝目。【種牡馬】ワールドプレミア産駒は初出走V。JRA・G1およびJRA重賞はロブチェンの昨年ホープフルS以来、通算2勝目。新種牡馬による皐月賞制覇は84年のグレード制導入後では22年ドレフォン