バターステイツby銀のぶどうから、2026年4月22日(水)より東京駅・大丸東京店限定の新作スイーツが登場♡ブランド5周年とリニューアルを記念して誕生した「バターメルティチーズケーキ」は、バターのコクとチーズの軽やかさを同時に楽しめる贅沢な一品。とろける新感覚スイーツとして、手土産にも自分へのご褒美にもぴったりです♪ とろける新食感チーズケ