女優・斉藤由貴（59）が19日放送のフジテレビ「なりゆき街道旅」（日曜正午）にゲスト出演。連ドラ初主演を務めた「スケバン刑事」当時について語った。斉藤は長澤まさみ、浜辺美波らを輩出した「東宝シンデレラオーディション」の第1回大会をきっかけに芸能界入り、高校卒業直前の1985年2月に「卒業」でデビュー。同4月には「スケバン刑事」が放送開始された。当時、大人しい性格だったという斉藤は「最初その話をマネジャ