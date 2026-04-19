【その他の画像・動画等を元記事で観る】 櫻坂46が6月11日にリリースする15thシングル「Lonesome rabbit / What’s “KAZOKU”?」より、「What’s “KAZOKU”?」を4月19日に先行配信。公式YouTubeではフォーメーションもプレミア公開され、センターを森田ひかるが務めることも明らかになった。 ■二期生・三期生全員で構成され、5周年を迎えたグループの土台を作ったメンバーで表現される