春は気候が穏やかであり、夏や冬よりも眠りやすいと感じる人は多いのではないでしょうか。一方で、SNS上では「春なのに眠れない」など、睡眠に関する悩みの声が上がっています。春に眠れない場合、どのような原因が考えられるのでしょうか。神谷町カリスメンタルクリニック（東京都港区）院長で精神科医の松澤美愛さんに聞きました。【豆知識】「えっ、これだけでいいの？」春の不眠とおさらば！ これが、驚くほど熟睡できる“