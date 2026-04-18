昨年3月でNHKを退局、現在はフリーの中川安奈アナウンサーが15日、自身のInstagramを更新。かわいらしいゴルフウエア姿を公開し、ファンを喜ばせている。【写真】元NHK女子アナ・中川安奈、美脚かわいいミニスカゴルフコーデ！ほかグラビア撮影姿が「スタイル抜群」（8枚）普段から自身のオフショットなど美しいスタイルが際立つ姿などを投稿し、注目集めている中川。昨年8月25日発売の『週刊プレイボーイ』No.36（集英社）