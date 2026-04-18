ロサンゼルス発の人気ドーナツショップ「ランディーズドーナツ」が、国内5号店となるテイクアウト専門店を池袋駅にオープン♡カラフルでボリュームたっぷりのドーナツはもちろん、ここでしか手に入らない限定フレーバーやグッズも登場します。忙しい日常の合間にも気軽に立ち寄れる、新たなスイーツスポットに注目です♪ 池袋に誕生♡注目の新店舗 「ラン