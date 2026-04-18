ランディーズドーナツのテイクアウト専門店が池袋に登場♡限定ドーナツも必見

ロサンゼルス発の人気ドーナツショップ「ランディーズドーナツ」が、国内5号店となるテイクアウト専門店を池袋駅にオープン♡カラフルでボリュームたっぷりのドーナツはもちろん、ここでしか手に入らない限定フレーバーやグッズも登場します。忙しい日常の合間にも気軽に立ち寄れる、新たなスイーツスポットに注目です♪

池袋に誕生♡注目の新店舗

「ランディーズドーナツ池袋西口店」は、JR池袋駅北改札を出てすぐの好立地にオープンするテイクアウト専門店。

2026年4月23日（木）にグランドオープン。営業時間は10:00～22:00、年中無休で気軽に立ち寄れるのが魅力です。

店内には40種類以上のドーナツが並び、最大約1,000個がディスプレイされる圧巻のラインアップ♡見た目も華やかなドーナツが揃い、思わず写真を撮りたくなる空間が広がります。

銀座コージーコーナー×ガーナ♡濃厚チョコスイーツ3種が期間限定登場

限定ドーナツ＆グッズも登場

オープンを記念して、池袋西口店限定の特別メニューが登場。

アーモンドチョコレイズド

価格：580円(税込)

アーモンドストロベリーレイズド

価格：580円(税込)

どちらもホワイトアイシングにアーモンドを合わせ、チョコやストロベリーの甘さと香ばしさが楽しめる贅沢な一品です。

価格：1,200円(税込)

さらに、ドーナツが4個入るテイクアウトバッグピンク（S） も登場。手土産にもぴったりな可愛さです♡

定番から贅沢系まで豊富なラインアップ

グレイズドレイズド

価格：360円(税込)

ピンクスプリンクルズアイスケーキ

価格：380円(税込)

シナモンシュガーツイスト

価格：440円(税込)

ピンクレイズドスプリンクルズ

価格：440円(税込)

抹茶レイズド

価格：480円(税込)

ストロベリージェリーフィルド

価格：480円(税込)

スモアズレイズド

価格：550円(税込)

チョコレートキャンディレイズド

価格：550円(税込)

ベーコンメープルロングジョン

価格：550円(税込)

ベアクロー

価格：550円(税込)

甘さ控えめなシンプル系から、ボリュームたっぷりの華やか系まで幅広く揃い、その日の気分に合わせて選べる楽しさも魅力です♪

手軽に楽しめる話題のドーナツ♡

ランディーズドーナツのテイクアウト専門店は、気軽に立ち寄れる便利さと、選ぶ楽しさを同時に叶えてくれる注目スポット♡限定ドーナツや可愛いグッズも揃い、ちょっとしたご褒美や手土産にもぴったりです。カラフルでフォトジェニックなドーナツとともに、毎日の気分をぐっと上げてくれる甘いひとときを楽しんでみてください♪