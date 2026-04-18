オールレンチンで手軽に春らしい彩りが完成！【画像を見る】やさしい甘み＆とろけるおいしさ！旬を味わう「新じゃが＆新玉ねぎ」レシピ11品もう一品ほしい日や、彩りを添えたいときにお役立ちのレシピをご紹介。旬の新じゃがを使うので、シンプル調理でも自然な甘みや食感が楽しめます。春らしさを運んでくれる、やさしいおいしさを食卓に取り入れてみませんか。教えてくれたのは▷上島亜紀さん料理研究家。食育アドバイザー