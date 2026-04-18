レンチンで手軽に春爛漫の食卓へ！旬を味わう「新じゃがレシピ」2品
【画像を見る】やさしい甘み＆とろけるおいしさ！旬を味わう「新じゃが＆新玉ねぎ」レシピ11品
もう一品ほしい日や、彩りを添えたいときにお役立ちのレシピをご紹介。旬の新じゃがを使うので、シンプル調理でも自然な甘みや食感が楽しめます。春らしさを運んでくれる、やさしいおいしさを食卓に取り入れてみませんか。
教えてくれたのは▷上島亜紀さん
料理研究家。食育アドバイザーやジュニア・アスリートフードマイスターの資格を持つ。神奈川県の自宅にて料理教室「Cooking Studio A’s Table」を主宰。簡単につくれる家庭料理のレシピが人気。
ねっとりおいしい新じゃがに ピリ辛の肉みそをたっぷりかけて
【材料・2人分】
新じゃがいも…2個（約300g）
万能ねぎ…5本
■A
豚ひき肉…150g
白いりごま、砂糖、みそ、みりん…各大さじ1
おろしにんにく、豆板醤…各小さじ1
【作り方】
1．万能ねぎは小口切りにし、根元側と葉先側に分けておく。新じゃがは皮つきのままよく洗い、水けを残して1個ずつふんわりとラップで包む。600Wで3分レンチンし、上下を返してさらに600Wで2分レンチンしたら、そのままタオルなどに包んで約10分おく（こうすると、水分が落ち着き、しっとりとする）。
2．耐熱ボウルにAと、万能ねぎの根元側を入れてよく混ぜる。ラップをかけずに600Wで8分レンチンし、万能ねぎの葉先側を加えて混ぜる。
3．1の新じゃがをざっくりと2〜3つに割って器に盛り、2をかける。
（1人分315kcal／塩分2.0g）
※電子レンジを使う場合は600Wのものを基準としています。500Wなら1.2倍、700Wなら 0.9倍の時間で加熱してください。また機種によって差がありますので、様子をみながら加熱してください。
■新じゃがのミモザサラダ
オールレンチンの手軽さがうれしい。春らしい彩りが食卓の華に
【材料・2人分】
新じゃがいも…2個（約300g）
卵…2個
はちみつ…小さじ1と1/2
マヨネーズ、塩、酢、こしょう
【作り方】
1．新じゃがは皮つきのままよく洗い、水けを残して1個ずつふんわりとラップで包む。600Wで3分レンチンし、上下を返してさらに600Wで2分レンチンしたら、そのままタオルなどに包んで約10分おく（こうすると、水分が落ち着き、しっとりとする）。
2．耐熱ボウルに卵を溶きほぐし、マヨネーズ大さじ1、はちみつ小さじ1、塩小1/4を加えてよく混ぜ、ラップをかけずに600Wで1分40秒レンチンする。箸4本を使ってかき混ぜ、そぼろ状にする。
3．別のボウルにマヨネーズ大さじ3、酢大さじ1/2、はちみつ小さじ1/2、塩小さじ1/4、こしょう少々を入れてよく混ぜる。1の新じゃがを加えて粗くくずしてあえる。器に盛って2をかけ、好みでパセリのみじん切りをふる。
（1人分325kcal／塩分2.2g）
※ はちみつを使っているので1歳未満の乳児には食べさせないでください。
※電子レンジを使う場合は600Wのものを基準としています。500Wなら1.2倍、700Wなら 0.9倍の時間で加熱してください。また機種によって差がありますので、様子をみながら加熱してください。
＜新じゃがMEMO＞
1. 長期保存はNG。野菜室に入れて早く食べ切ること！
通年出回るものと違い、水分が多いので日もちしません。新じゃがは日に当たると発芽や緑化が進むので、野菜室で保存して。
2. 新じゃがは皮はむかずにそのまま調理がおすすめ！※
新じゃがの皮は薄く、皮ごとおいしく食べられるのが特徴。野菜用のスポンジでよくこすり洗いして汚れを落とし、そのまま加熱を。
※芽が出ていたり、皮が緑色に変色している場合は、その部分に天然毒素であるソラニンやチャコニンが多く含まれているため、調理の際に充分に取り除きましょう。
＊ ＊ ＊
新じゃがならではのしっとりした口当たりとやさしい味わいで、いつもの食卓に春をプラス。レンチンでできる手軽さもうれしいですね。今しか味わえない旬の一皿を、ぜひ食卓に並べてみてはいかがでしょうか。
レシピ考案／上島亜紀 撮影／川上朋子 スタイリング／河野亜紀 栄養計算／スタジオ食 編集協力／田久昌子
文＝畠山麻美