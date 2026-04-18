熟睡するには何を心がけるといいか。管理栄養士の森由香子さんは「昔から、『眠れないときはホットミルクを』とよく言われているが、牛乳には脂肪分が含まれていてすぐには消化されないため、寝つきの悪さや睡眠の質を落とす原因になる」という――。※本稿は、森由香子『60歳から食事を変えなさい』（青春出版社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／cmannphoto※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／cmannphoto