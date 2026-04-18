ちくわのうまみが染み出すほっこりスープの完成！ちくわの汁もの4選【バリエ20品】自由自在にアレンジが効く！「ちくわ」のおかず「メインは決まったけれど、汁ものはどうしよう……」そんな時に頼りになるのが「ちくわ」です。 ちくわから出る魚のうまみが加わることで、ぐっと深みのある汁ものに仕上がりますよ。忙しい夕飯の準備中でも作りやすい、お助けレシピを4つご紹介します。＊＊＊■ちくわとねぎのすまし汁しっかり