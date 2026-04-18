ちくわのうまみが染み出すほっこりスープの完成！ちくわの汁もの4選


【バリエ20品】自由自在にアレンジが効く！「ちくわ」のおかず

「メインは決まったけれど、汁ものはどうしよう……」そんな時に頼りになるのが「ちくわ」です。 ちくわから出る魚のうまみが加わることで、ぐっと深みのある汁ものに仕上がりますよ。忙しい夕飯の準備中でも作りやすい、お助けレシピを4つご紹介します。

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■ちくわとねぎのすまし汁

しっかり味のメインに、さっぱりとした汁ものがよく合う

しっかり味のメインに、さっぱりとした汁ものがよく合う「ちくわとねぎのすまし汁」


【材料】(2人分)

・ちくわ ...2本

・長ねぎ ...1/4本

・だし汁 ...2カップ

・酒

・しょうゆ

【作り方】

1. ちくわは1cm厚さの輪切りにし、ねぎは薄い小口切りにする。

2. 鍋にだし汁を中火で熱し、煮立ったら1、酒大さじ1、しょうゆ少々を加えて約1分煮る。

(1人分48kcal/塩分0.9g　レシピ考案／関岡弘美)

■ ちくわとミニトマトのスープ

トマトの程よい酸味で後味すっきり

トマトの程よい酸味で後味すっきり「ちくわとミニトマトのスープ」


【材料】(2人分)

・ちくわ ...2本

・ミニトマト ...6個

・とりガラスープの素 ...小さじ1/2

・こしょう

・しょうゆ

【作り方】

1. ちくわは長さを半分に切って四つ割りにする。ミニトマトは縦半分に切る。

2. 鍋に水2カップ、とりガラスープの素を入れて中火にかける。煮立ったら[1]を加え、弱めの中火で約3分煮て、こしょう、しょうゆ各少々で調味する。

(1人分47kcal/塩分1.1g　レシピ考案／武蔵裕子)

■ちくわとわかめのみそ汁

さっと煮るだけでOKの超簡単汁もの

さっと煮るだけでOKの超簡単汁もの「ちくわとわかめのみそ汁」


【材料】(2人分)

・ちくわ ...2本

・カットわかめ ...小さじ1強(約1g)

・だし汁 ...1と1/2カップ

・みそ

【作り方】

1. ちくわは薄い輪切りにする。

2. 鍋にだし汁を入れて中火にかける。煮立ったら[1]、カットわかめを入れてさっと煮て、みそ小さじ2を溶き入れる。

(1人分52kcal/塩分1.6g　レシピ考案／市瀬悦子)

■ちくわミネストローネ

味つけはほぼケチャップだけ。軽やかな後味が◎

味つけはほぼケチャップだけ。軽やかな後味が◎「ちくわミネストローネ」


【材料】(2人分)

・ちくわ ...2本

・キャベツ ...150g

・玉ねぎ ...1/2個

・トマトケチャップ

・オリーブ油

・こしょう

【作り方】

1. ちくわは5mm厚さの輪切りにする。キャベツの葉は小さめの一口大に切り、軸は薄切りにする。玉ねぎは縦薄切りにする。

2. 鍋に[1]、水1と1/2カップを入れて中火にかけ、煮立ったらケチャップ大さじ3を加えて約5分煮る。オリーブ油小さじ1、こしょう少々を加え、ひと混ぜする。

(1人分117kcal/塩分1.6g　レシピ考案／上島亜紀)

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汁ものにうまみと食べごたえをプラスできる「ちくわ」。冷蔵庫に常備しておくと便利ですね。

※本記事は過去に配信した内容を一部抜粋・編集しました。

レシピ考案／関岡弘美、武蔵裕子、市瀬悦子、上島亜紀　撮影／砂原文、高杉純、邑口京一郎、難波雄史

栄養計算／スタジオ食　編集協力／田子直美

※このレシピは、過去に雑誌『レタスクラブ』に掲載されたものに加筆、再構成しています。カロリー、塩分は掲載当時のものです。

文＝中田蜜柑／菅野直子