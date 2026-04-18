ちくわのうまみで満足感アップ！パパッと作れる汁もの4選
【バリエ20品】自由自在にアレンジが効く！「ちくわ」のおかず
「メインは決まったけれど、汁ものはどうしよう……」そんな時に頼りになるのが「ちくわ」です。 ちくわから出る魚のうまみが加わることで、ぐっと深みのある汁ものに仕上がりますよ。忙しい夕飯の準備中でも作りやすい、お助けレシピを4つご紹介します。
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■ちくわとねぎのすまし汁
しっかり味のメインに、さっぱりとした汁ものがよく合う
【材料】(2人分)
・ちくわ ...2本
・長ねぎ ...1/4本
・だし汁 ...2カップ
・酒
・しょうゆ
【作り方】
1. ちくわは1cm厚さの輪切りにし、ねぎは薄い小口切りにする。
2. 鍋にだし汁を中火で熱し、煮立ったら1、酒大さじ1、しょうゆ少々を加えて約1分煮る。
(1人分48kcal/塩分0.9g レシピ考案／関岡弘美)
■ ちくわとミニトマトのスープ
トマトの程よい酸味で後味すっきり
【材料】(2人分)
・ちくわ ...2本
・ミニトマト ...6個
・とりガラスープの素 ...小さじ1/2
・こしょう
・しょうゆ
【作り方】
1. ちくわは長さを半分に切って四つ割りにする。ミニトマトは縦半分に切る。
2. 鍋に水2カップ、とりガラスープの素を入れて中火にかける。煮立ったら[1]を加え、弱めの中火で約3分煮て、こしょう、しょうゆ各少々で調味する。
(1人分47kcal/塩分1.1g レシピ考案／武蔵裕子)
■ちくわとわかめのみそ汁
さっと煮るだけでOKの超簡単汁もの
【材料】(2人分)
・ちくわ ...2本
・カットわかめ ...小さじ1強(約1g)
・だし汁 ...1と1/2カップ
・みそ
【作り方】
1. ちくわは薄い輪切りにする。
2. 鍋にだし汁を入れて中火にかける。煮立ったら[1]、カットわかめを入れてさっと煮て、みそ小さじ2を溶き入れる。
(1人分52kcal/塩分1.6g レシピ考案／市瀬悦子)
■ちくわミネストローネ
味つけはほぼケチャップだけ。軽やかな後味が◎
【材料】(2人分)
・ちくわ ...2本
・キャベツ ...150g
・玉ねぎ ...1/2個
・トマトケチャップ
・オリーブ油
・こしょう
【作り方】
1. ちくわは5mm厚さの輪切りにする。キャベツの葉は小さめの一口大に切り、軸は薄切りにする。玉ねぎは縦薄切りにする。
2. 鍋に[1]、水1と1/2カップを入れて中火にかけ、煮立ったらケチャップ大さじ3を加えて約5分煮る。オリーブ油小さじ1、こしょう少々を加え、ひと混ぜする。
(1人分117kcal/塩分1.6g レシピ考案／上島亜紀)
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汁ものにうまみと食べごたえをプラスできる「ちくわ」。冷蔵庫に常備しておくと便利ですね。
※本記事は過去に配信した内容を一部抜粋・編集しました。
レシピ考案／関岡弘美、武蔵裕子、市瀬悦子、上島亜紀 撮影／砂原文、高杉純、邑口京一郎、難波雄史
栄養計算／スタジオ食 編集協力／田子直美
※このレシピは、過去に雑誌『レタスクラブ』に掲載されたものに加筆、再構成しています。カロリー、塩分は掲載当時のものです。
文＝中田蜜柑／菅野直子