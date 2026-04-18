■これまでのあらすじ真実の愛を貫いたつもりが、妻から慰謝料を請求されて納得がいかない姫花。何より、一樹が庇ってくれないことにショックを受ける。妻から「もう二度と私たちに近づかないで」と言われて寂しさが募る一方だった。そんな中、姫花のもとにある通知が届く。一方、夫は…。夫は私と娘を愛していると言います。それなら、なぜ家族を裏切ったの…？理由を聞くと、「男として必要とされるのがうれしかった」と白状しま