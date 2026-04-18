■これまでのあらすじ

真実の愛を貫いたつもりが、妻から慰謝料を請求されて納得がいかない姫花。何より、一樹が庇ってくれないことにショックを受ける。妻から「もう二度と私たちに近づかないで」と言われて寂しさが募る一方だった。そんな中、姫花のもとにある通知が届く。一方、夫は…。



夫は私と娘を愛していると言います。それなら、なぜ家族を裏切ったの…？理由を聞くと、「男として必要とされるのがうれしかった」と白状しました。そんな理由で？家庭を壊そうとしたの…？

「一時の気の迷いだった」「もう二度としない」と言われても、私は夫を信じることができませんでした。さらには見当違いの償いを言ってきて…。この人とこのまま一緒にいても、きっと私は幸せにはなれない。ただ、パパのことが大好きな娘のことを思うと…。…散々悩んだ末に、私は再構築を選びました。彼女には慰謝料を請求しませんでした。やり直すと決めたからには、もう一切思い出したくもない。私たちの生活から消えてほしい…。悪い夢として忘れたいと思ったんです。でも…、これで本当によかったんでしょうか…。

※この漫画は実話を元に編集しています

(ウーマンエキサイト編集部)