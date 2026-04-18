足元から洗練された印象を叶えたい方に♡クリスチャン ルブタンの2026年サマーコレクションから、新作スリングバックモデルが登場しました。アイコンシューズ「Miss Z」をアップデートしたモデルは、美しさと履き心地を両立。春夏らしい軽やかさとエレガントさを兼ね備えた一足に注目です♪ 進化したMiss Zの魅力♡ 「Miss Z Sling Back」は、ブランドを象徴するレッドソールを受け継ぎ