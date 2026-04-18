クリスチャン ルブタンの新作スリングバック♡優美なMiss Zが登場

足元から洗練された印象を叶えたい方に♡クリスチャン ルブタンの2026年サマーコレクションから、新作スリングバックモデルが登場しました。アイコンシューズ「Miss Z」をアップデートしたモデルは、美しさと履き心地を両立。春夏らしい軽やかさとエレガントさを兼ね備えた一足に注目です♪

進化したMiss Zの魅力♡

「Miss Z Sling Back」は、ブランドを象徴するレッドソールを受け継ぎながら、より軽やかなデザインにアップデート。

深くカットされた甲のラインが足元に抜け感を生み、女性らしいシルエットを強調します。スリングバック仕様により、春らしい軽やかさと上品な印象を同時に演出します。

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快適さと美しさを両立

ヒールは10cmと6cmの2タイプを展開し、スタイルやシーンに合わせて選べる仕様。価格はどちらも159,500円（税込）。

足にフィットする構造で長時間の着用でも快適に過ごせる設計となっており、オン・オフ問わず幅広く活躍します。

豊富なカラーバリエーション♡

カラーはマルチカラー、ブラック、オレンジ、ブルーなどを展開。

中でもピオニープリントのシネファブリックは、立体感のあるフラワーデザインが特徴で、華やかさをプラスしてくれます。シンプルなコーデにもアクセントとして取り入れやすいのが魅力です。

足元から魅せるスタイル

クリスチャン ルブタンの新作スリングバックは、洗練されたデザインと快適な履き心地を兼ね備えた特別な一足♡日常から特別なシーンまで幅広く活躍し、コーディネートを格上げしてくれます。

ぜひこの機会に、ワンランク上の足元スタイルを楽しんでみてください♪