17日、米西部アリゾナ州フェニックスで、保守系政治団体の集会で演説するトランプ大統領（AP＝共同）【フェニックス共同】トランプ米大統領は17日、西部アリゾナ州フェニックスで、若者中心の保守系政治団体の集会に参加し演説した。外国の紛争への関与を嫌う若年層からもイラン攻撃への反対論が噴出する中「偉大であり続けるため、時には関与しなければならない」と語り、理解を求めた。11月の中間選挙に向けて支持固めを図った