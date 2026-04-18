インナーを“隠す”から“魅せる”へ。そんなトレンドの変化を背景に、ツーハッチから新作ビスチェが登場しました。《BRAmoneFashionEasy》カップ付きツインリボンビスチェは、1枚でもレイヤードでも美しく決まるデザインが魅力。着心地の良さだけでなく、着た瞬間に気分が高まるような洗練されたインナーとして、今季注目のアイテムです♡ 見せるインナーの新定番 今回のビスチェは、